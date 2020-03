Romantika toob erireisiga Saksamaalt ära eestlased ja lätlased

Välisminister Urmas Reinsalu ütles teisipäeval ajakirjanikele, et koostöös Tallinkiga on kavas teha erireis Põhja-Saksamaale Sassnitzi sadamasse, et tuua kodumaale Saksamaal reisilõksu jänud eestlased ja lätlased.

“Oleme terve eilse öö jooksul töötanud selle nimel, et saada eestlased Saksa-Poola piirilt koju. Olukord on selline, et maismaa kaudu ei ole see võimalik. Ma olen tänulik Tallinkile väga operatiivse koostööle eest Eesti inimest aitamisel,” ütles Reinsalu.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et parvlaev Romantika väljub mitte enne kella 20 Riia sadamast ning suundub Sassnitzi. Reis kestab umbes ööpäeva. Laev võtab Sassnitzis peale Saksamaal reisilõksu jäänud lätlased ja eestlased ning võtab suuna Ventspilsile. Tagasireis kestab umbes 16 tundi.

Laev Romantika planeeritud väljumine Sassnitzist toimub kolmapäeva, 18. märtsi hilisõhtul kell 23.55 kohaliku aja järgi, neljapäeval jõuab laev Ventspilsi kell 17 kohaliku aja järgi, edastas välisministeerium.

Nõgene kinnitas, et kõigile reisijatele on tagatud kajutikoht ja toitlustus.

Saksamaal elavate eestlaste jaoks, kes samuti soovivad naasta Eestist koju Saksamaale, väljub laev Romantika Riia sadamast 17. märtsi õhtul mitte varem kui kell 20. Ka kõigil Saksa kodanikel, kellel on vaja jõuda tagasi Saksamaale, on võimalik osta pileteid laevale Riia terminalist alates kella 19 teisipäeva õhtul.

Pileteid väljumisele liinil Sassnitz-Ventspils saab broneerida Tallinki kodulehel. Piletimüük Sassnitz-Ventspils liinile avatakse teisipäeva päeva jooksul. Eelmüügist pileti ostmine on kohustuslik.

Reisile müüakse Nõgese sõnul pileteid sümboolse hinnaga. Eesti ja Läti riik kompenseerivad ettevõttele reisi maksumuse.

Välisministeerium tuletab meelde, et alates 17. märtsist kehtivad Eestisse sisenemisel ranged piirangud. Seega tuleb enne piletite broneerimist veenduda, et inimesel on Eestisse sisenemise õigus 17. märtsi seisuga.