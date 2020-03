Piiri sulgemine pööras lauavabriku töö pea peale

Teisipäevast taastus piiridel koroonaviiruse leviku tõttu kontroll, välisriikide kodanikud enam Eestisse ei pääse. Valka elanikele tegi valitsus erandi, kuna pool tuhat lätlast käib sealt Valgas tööl.

Võrumaal Rõuge vallas asuvas liimpuidust komponente tootvas ja viimistlevas Saru Lauavabrik OÜs on 159st töötajast 114 lätlased. Firma juhatuse liige Tarmo Vainola tõdes, et see paneb ettevõtte väga kehva seisu. «Raske on, väga raske. Tänane seis on, et 159st inimesest on 94 teisel pool piiri. Kriisikoosolekul palusime inimestel, kel võimalik, jääda siia, 114st üle piiri liikuvast inimesest 20-l oli see võimalik. Organiseerisime neile ööbimisvõimalused ja toitlustamise.»

Pooleli ei saa tootmist jätta

Tehase töö jätkub raskest seisust hoolimata. «Viisime tehase ühe vahetuse peale ja pikendasime tööaja 12 tunnini.

Sellises olukorras nii kiiresti lisatööjõu leidmine on ääremaal kahjuks lootusetu. Tehase töö pooleli jätmine, aga ei tule meil mingil juhul kõne alla.»

Vainola lisas, et võrdse kohtlemise printsiibi järgi võiks reeglid valgalastele ja teistele lähipiirkonnas töötavatele ja üle piiri käivatele inimestele olla ühesugused.

Valgamaal Tõrva vallas värvitud puitliiste tootva 193 töötajaga Combiwoodi töö on samuti nüüdseks piiri sulgemise tõttu pihta saanud. «Meil tuleb üle piiri 12 inimest. Aga Valgast inimesi vedav buss on Läti poolelt ja ka bussijuht on lätlane. Ta ei saanud täna tulla, see mõjutas ka Valga inimesi. Aga tundub, et nad said pea kõik ikkagi autode peale ära komplekteeritud. Täna on selle kogumõju umbes 15–16 inimest,» kirjeldas firma juhatuse liige Priit Koha.

Pooleli töö olukorra tõttu ei jää. «Töötame umbes 80–90protsendilise koormusega, mis on isegi enam-vähem.»

Tõsine mure on see firmale sellest hoolimata. «Kummaline, kuidas Valka võib tööle minna, aga natuke edasi sõita ei või. Väga segi ei ole see tootmist löönud, aga ümberorganiseerimise tööd on kõvasti. Muidugi teadmatus on, inimesed küsivad, kas muutub midagi. Mina ka ei oska neile konkreetselt vastata.»

Loodavad erandile

Rõuge vallavanem Mailis Koger lausus, et vald on juba valitsusele eraldi taotluse esitanud. Teisipäeva hommikul veel vastust saabunud polnud. «Omavalitsus teeb igapäevaselt probleemide kirjeldusi riigile. Tean, et seda menetletakse. Ootan edasisi juhiseid ja kas erisus tehakse. Aga siiralt loodan, et tehakse. Arvan, et seda täna kindlasti arutatakse. See ei puuduta ainult Rõuge valda, vaid kõiki piiriäärseid valdasid,» lausus Koger teisipäeva hommikul.

Koger lisas, et valla poole on abipalvega pöördunud seni kolm firmat, nende seas ka Vastseliinas asuv saetööstus Förmann NT AS, kus samuti väike hulk lätlasi tööl käib.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles, et vald teeb pöördumise koos Valga vallaga. «Meilt läheb täna Tõrva valla töötajate lubamist puudutav info välja valitsusele koos Valga-Valka infokonteineriga,» ütles Ruusmann teisipäeva hommikul.