Võru avab homsest Sõlekese lasteaia

Võru linnavalitsus soovitab võimaluse korral lapsed siiski endiselt lasteaiast koju jätta. «Tõenäosus on suur, et viirus võib ühel või teisel moel ikkagi lasteaiarühma jõuda,» rääkis Võru linnapea Anti Allas. «Sellisel juhul jõuab viirus tõenäoliselt õhtuks kõigi rühma lasteni ja sealt edasi kõigi lastevanemateni ja võib-olla ka riskirühma kuuluvate vana-vanemateni.»

«Lasteaias vaadatakse eelnevalt, kas lapsel pole haigusnähte, võib-olla ka kraaditakse,» lisas Allas. «Kui mõnel lapsel on viirus ja ta on juba ka nakkav, siis sama päeva õhtuks on ta tõenäoliselt nakatanud kõiki rühma lapsi. Risk nakkuse edasikandumiseks on seega väga suur.»