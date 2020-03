Räpina postkontor on suletud, valla postipunktid avatud

Igal kliendil on võimalik saadetis ka ise pakiautomaati suunata (suunamine on tasuta) või postikulleriga koju tellida, kus see kokkuleppel kliendiga kontaktivabalt edastatakse. Seda saab teha Omniva klienditeeninduse kaudu. Samuti on võimalik saadetiste hoiutähtaegasid tasuta pikendada nii postkontoris kui ka pakiautomaadis, et minna saadetisele järele endale sobivamal ajal.