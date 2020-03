Üraskid on tungimas paljudesse metsadesse

Pehme talv, tormimurrud ja põuane suvi on loonud kuuse-kooreüraskile Eestis tegutsemiseks soodsad tingimused. Kesk-Euroopas suuri metsamassiive hävitanud kahjuri arvukus on kliima soojenedes hakanud suurenema ja seega kujutab ta endast üha suuremat ohtu ka meie metsade kuuskedele.

Erametsaliidu juhi Ando Eelmaa sõnul tasub ennetustegevusega alustada juba praegu. «Metsaomanikud peaks valima välja kohad, kus püünispuid langetada. Seda eriti kaitsealadega piirnevatel aladel, kus tormimurd on pehme talve tõttu veel koristamata ning kahjustuste oht eriti suur. Kui tegemist on kaitseala piiranguvööndiga, tuleb raie­­­te- gevuseks keskkonnaametist eelnevalt luba taotleda,» selgitas Eelmaa.

«Kui üks metsaomanik teeb kõik õigesti, kuid piirinaaber ei tee midagi, on sellest kokkuvõttes vähe kasu. Siinkohal saavad appi tulla metsaühistud, kellel kontaktid ja võimalused omanike tegevuse koordineerimiseks,» rääkis Eelmaa. «Metsas koroonaviirus ei levi, seega on karantiini ajal ohutu üksi metsas käia ning oma metsa olukord üle vaadata.»

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap nendib, et üraskiga võitlemisel on oluline tegevuste õige ajastamine. «Kuuse-kooreürask ärkab talveunest aprilli teisel poolel või mais, kui muld saavutab temperatuuri 10 kraadi ning õhk 18–20 kraadi. Kahjustatud puud tuleb maha raiuda ja metsast välja viia, kui nad on veel värskelt asustatud. Kui üraskivastsed juba nukkuvad, on liiga hilja.»