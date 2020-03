Puidutööstused on hädas tööjõu ja kaubaveoga

«Kümmekond inimest on jäänud koju haigussümptomitega, mis küll ei tähenda, et nad kannatavad kõik koroonaviiruse käes,» lausus Barruse juhatuse liige Jürgen Ainsalu. «Mõni on kodus ka seetõttu, et lasteaiad ja koolid on suletud.»

Müük veel edeneb

Ainsalu sõnul on ettevõtte kõik kliendid seni kinnitanud, et töötavad tavapärases rütmis. «Müügi tõttu ei ole me pidanud hoogu maha veel võtma, kuid olukord võib kiiresti muutuda,» lisas ta.

«Praegu tooret jagub, kuid tarnijad helistavad ja uurivad, kas me ikka puitu vastu võtame või paneme vastuvõtu seisma,» rääkis Ainsalu. «Võib arvata, et osa metsaomanikke lükkab metsamüüki edasi ja saepalkide kättesaamine võib veelgi keerulisemaks osutuda.»

ASi Toftan tegevjuhi Martin Arula sõnul käib praegu töö saeveski mõlemas tehases tavapärases mahus. «Euroopa kliendid on siiski hakanud paluma saadetiste edasilükkamist, viidates oma valmistoodangu realiseerimisraskustele,» lisas ta. «Hiina ja Jaapani suunas on hetkel olukord normaalne.»

Toftani saetööstuse tegevjuht Martin Arula FOTO: Mihkel Maripuu

Arula sõnul on Toftani soov jätkata tööd tavapärases rütmis. «On selge, et seisuaja eest keegi meile palka ei maksa, see tuleb igapäevase tööga teenida,» lisas Arula. «Meile on olulised kolm asja: klientide ostukäitumine, tarnijate võimalused ja meie töötajate tervis.»

Seisuaega ei saa lubada

Võru külje all paiknev puidufirma Barrus tegutseb tisleri-liimpuidu valdkonnas ning on keskendunud eelkõige Skandinaavia turgudele. Ettevõte on tõusnud oma valdkonnas Euroopa turuliidriks. Enam kui 60 miljoni euro suuruse müügikäibega puidutööstus annab tööd ligikaudu 250 inimesele.