Eesti ja Läti vahel läks piir kinni

«Selge on see, et Eesti kodanikel pole põhjust muretseda – oma kodumaale saab alati tagasi,» ütles politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefekt Vallo Koppel teisipäeva keskööl Valgas. «Eesti kodanikud saavad ületada piiri, saavad ka Eestis alalise elamisloaga inimesed ja need, kellel rahvastikuregistrijärgne elukoht Eestis.»

Samas on Eesti-Läti piiri ületamine senisega võrreldes nüüd hoopis keerulisem. «Riiki sisenemisel tuleb esitada dokument ja vaatame üle, kust tullakse, kes tuleb ja kas üldse tuleb,» rääkis Koppel. «Eeskätt on piirangud suunatud välismaalastele, sest tegeleme siin tervisekriisi lahendamisega. Nagu paljudes välisriikides, on ka Eestis põhirõhk sellel, et saada suur rahvaste liikumine mõneks ajaks seisma.»

Lõunapiiri ületamiseks neli punkti

Välismaalastest pääsevad Eestisse üksnes need, kelle pereliige elab Eestis, ning rahvusvahelise sõjalise koostöö käigus Eestisse saabuvad välismaalased. Riiki saavad sisse ka näiteks rahvusvahelise kaubaveoga hõivatud veokijuhid või elutähtsat teenust osutavad inimesed tingimusel, et neil pole viiruse tunnuseid. Samuti on Eesti jätnud ukse irvakile välismaalastele, kes soovivad Eesti kaudu jõuda oma kodumaale ja on sealjuures viirusest puutumata.

Eesti ja Läti 350 kilomeetri pikkusel maismaapiiril on võimalik üle piiri liikuda üksnes neljas punktis: Valgas, Muratis (Võrumaa), Lillis (Viljandimaa) ja Iklas (Pärnumaa). Valgas takistab üle piiri käimist linna püstitatud ajutine tara, mujal rohelisel piiril on väiksemad teed suletud betoontõketega.

«Piiri valvamise meetodid ja taktika on asutusesiseseks kasutamiseks, aga võib öelda, et tulevad pistelised kontrollid, patrullid ja alustuseks on suletud teedel mehitatud post,» ütles Koppel. Eesti lõunapiiri valvamisse on kaasatud ka kaitseliitlased.

17. märtsil kell 00.00 kehtestati piirikontroll.

Valgale tehti erand

Eestist väljumine on inimestele vaba, kuid tagasipöördumisel tuleb arvestada ka Eesti elanikele kaasneva kitsendustega, milleks on kohustus püsida 14 päeva isolatsioonis oma kodus või mõnes teises viibimiskohas.

Arvestades kaksiklinna Valga-Valka erandlikku olukorda, kus riigipiir poolitab linna, on valitsus teinud erandi ning võimaldab linna kummalgi poolel elavatel inimestel käia naaberriigi poolel tööl, ilma et sellega kaasneks kahenädalast karantiinis viibimist. «[Eesti poolel] tööl käimise võimalus säilib, aga lihtsalt niisama, turismi eesmärgil piiri ületamine ka siia lähiregiooni ei ole lubatud,» sõnas Koppel.

Eestis tööl käimiseks tuleb Läti poole elanikel esitada asjakohane taotlus. Asjade käigu teeks prefekti sõnul lihtsamaks, kui Eesti tööandjad esitaks politsei- ja piirivalveametile (PPA) Valka poolelt Valgas tööl käivate inimeste nimekirja. Taotlus, mis peab sisaldama inimese peamisi isikuandmeid ning tõendama Eestis töötamist, vaadatakse läbi hiljemalt 24 tunni jooksul.

Prefekt Vallo Koppel kutsus kõiki inimesi üksmeelselt tekkinud raskustega toime tulema. «Kokkuvõttes ei aja me siin PPA, vaid Eesti asja, et meie inimesed jääks terveks, oleks hoitud ja et see kriis saaks võimalikult kiiresti läbitud. Selle võti on igaühe enda taskus – palun järgida kehtestatud piiranguid.»

Eestis rakendus Schengeni viisarežiim detsembris 2007. Pärast seda on piirikontroll Eesti ja Läti vahel ajutiselt taastatud 2010. aastal toimunud NATO tippkohtumise ja 2014. aastal USA presidendi visiidi ajal.