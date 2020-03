Kultuurikeskused kasutavad kriisiaega remonditöödeks

Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Ülle Juht ütles, et kogu kultuurivaldkond on löögi saanud. Juhi sõnul käivad praegu läbirääkimised, et lükata plaanitud üritused edasi aasta teise poole. Ta tõdes, et mitmel puhul on seda juba õnnestunud teha.

Kuigi kultuurikeskuse uksed on külastajatele viimaste andmete kohaselt vähemalt 30. märtsini suletud, ei tähenda see, et tööd ei jaguks. «Osa on kaugtööl ja osa kultuurimajas kohapeal,» ütles Juht ja täpsustas, et praegu on majas käimas siseviimistlustööd, samuti vastatakse laekunud kirjadele.

Võru kultuurimaja Kannel on külastajatele suletud kuni 1. maini. Võrumaa kultuuritempli juhataja Heiki Kelp rääkis, et neil õnnestus esimeste kinniolekupäevade jooksul suurem osa toimuma pidanud üritusi sügisesse lükata. Ta arvas, et isegi kui 1. mail Kannel avatakse, pole seal mõistlik kohe suuremaid üritusi korraldama hakata. Kuna Võru linn on saanud koroonaviiruselt eriti ränga tabamuse, ei ole ka kultuurikeskuse töötajad praegu majas tööl. Juhataja sõnas, et kui kõik läheb paremuse suunas, on plaanis umbes paari nädala pärast hakata hoones väiksemaid remonditöid tegema.

Põlva kultuuri- ja huvialakeskuse direktor Eerika Mark andis samuti teada, et üritused on lükatud edasi peamiselt sügisesse, mõni ka maisse. Töötajad tegutsevad valdavalt kodukontorites ja mõeldakse välja alternatiivseid lahendusi, kuidas kohalikele inimestele raskel ajal siiski ka kultuurielamusi pakkuda. Täpsemalt Mark seda praegu kommenteerida ei soovinud. Veel võetakse ette kultuurikeskuse veebikeskkonna arendus ning tehnikud hooldavad maja tehnikat.