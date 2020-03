Otepää peab volikogu istungit kinniste uste taga

Kui muidu toimub Otepää volikogu istung vallamajas, siis neljapäevaks on kinnine istung kokku kutsutud kultuurikeskusse.

Homme on Otepää volikogu istung, mille vald on eriolukorrale viidates kuulutanud kinniseks. Päevakorra järgi on muude küsimuste seas plaanis uue vallavanema valimine.