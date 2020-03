Võru gümnaasium alustas uute õpilaste vastuvõtuga

Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi tunnistusele ja jooksva õppeaasta hinnetelehele kantud hinnete ning sisseastumisvestluse tulemuste alusel. Vestlusele registreerumine toimub 22. märtsini (kaasa arvatud). Vestlusele jõudmiseks tuleb õpilasel täita kooli veebilehel elektrooniline ankeet ja oodata kutset vestlusele. Registreerunud õpilastega viiakse vestlused läbi, kui olukord on normaliseerunud. Eesmärk on kooli välja töötatud kriteeriumide alusel välja selgitada õpilase õppeedukus, huvid, silmaring ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused. "Loodan, et eriolukord meie vastuvõttu väga palju ei mõjuta. Oleme pidanud ära jätma avatud uste päeva ja edasi lükkama tasemetestid. Uued õpilased on vaja ju ikkagi kuidagi vastu võtta. Parem on tegeleda ettevalmistustega ja asjaga jooksvalt, kui jääda hilja peale." kommenteeris koolijuht Karmo Kurvits.