Heategijad laenutavad Valgamaa lasterikastele arvuteid

"Raske on," tunnistas Valgamaa lasterikaste perede ühingu eestvedaja Angeelika Elvet. "Sotsiaalne suhtlus on häiritud: kõik üritused on edasi lükatud, sealhulgas üldkoosolek. Ka majandusliku poole pealt on olukord keeruline. Praegu hoiame pöialt, et reka, mis meile toiduabi toob, üle piiri lastaks. Ega see abi kõiki muresid muidugi korraga lahenda, aga vähemalt kümne kaupa saame ikka peresid aidata."

Probleeme on kaasa toonud ka laste koduõppele jäämine. Elvetil on endal neli last, kellest kaks õppurid: üks gümnasist ja teine tudeng. "Meie gümnasistil oli esmaspäeval päris suur mure e-kooliga, mis kuidagi koostööd teha ei tahtnud. Nägin seda ise pealt. Viimastel päevadel on asi õnneks paranenud. Tundub, et Tartu Ülikooli Pärnu kolledžil on õnneks oma server, mis päris hea võimekusega: tudengil igatahes oma õppetükkidega probleeme pole olnud."

Paljudel peredel on aga probleeme arvutitega, kuna suures peres ei pruugi igal pereliikmel oma kompuutrit olla. Õnneks on Elveti sõnul Valgamaa lasterikastele appi tulnud heategijad, kes enda isikut samas avalikustada ei taha. "Meile antakse tasuta arvuteid kasutada. Mõni annab üheks päevaks, mõni kaheks-kolmeks. Mõni annab ka lihtsalt loetud tundideks, aga sellestki on suur abi."

Kui Otepää vallavanem Kaido Tamberg esitas vallavolikogule seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ja viirusepuhanguga ettepaneku vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia osalustasu maksmisest 1. maini 2020, siis samasugust otsust ootavad ka paljud Valga valla pered, sealhulgas lasterikkad. "Paljud vanemad on praegu ju tööta ja lasteaiatasu mittemaksmisest oleks suur abi. Tahame teha vastava pöördumise ka Valga vallavalitsusele ja volikogule."

Elveti sõnul on samas eriti raskes seisus maapiirkondade lasterikkad pered. "Valgas Walko lasteaias on minu teada neli valverühma, maapiirkondades on aga minu teada peaaegu kõik lasteaiad kinni ja hommikust õhtuni on nad vanemate kantseldada. See pole ka kerge."

Valga valla haridusspetsialist Ivi Tigane täpsustas, et tavapäraselt käib Valga valla kaheksas koolieelses lasteasutuses kokku 633 last. "Valga linnas on avatud valvelasteaiana Walko lasteaed, kus sel nädalal töötab üks rühm. Rühmi avatakse vastavalt kogukonna vajadusele. Maapiirkondades töötavad lasteaiad vastavalt vajadusele. Vanemaid on teavitatud ja palutud lapsi lasteaeda tuua vaid äärmisel vajadusel, kusjuures vanemad esitavad lasteaiale põhjendatud taotluse."

Esmaspäeval oli Valga linna lasteaedades kokku 11 last. Eile avatud Walko lasteaia valverühmas oli teisipäeval 5 last, täna 4.