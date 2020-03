Märtsist on Otepää vallas ametis uus hooldustöötaja Ruth Leopard.

Ruth Leopard on lõpetanud Räpina sohvoostehnikumi aianduse erialal. Valgamaa kutsehariduskeskuses on ta läbinud tegevusjuhendaja ja hooldaja eriala väljaõppe. Varasemalt on ta töötanud Otepää maastikukaitseala puhkemaja administraatorina, Rõngu hooldusravikeskuses hooldajana, Otepää tervisekeskuse hooldekodus hooldajana ning õendusabis.