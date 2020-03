Poetöötajad saavad maskid

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul said esmased turvalisust ja kaitset võimaldavad meetmed nagu isiklik käte hügieen nii töötajatele kui ka klientidele, pindade puhastamise tihendamine, ellu viidud koheselt viiruspuhangu alguses.

Tihendatud on desinfitseerimistegevusi kauplustes, kõik kaupluse töötajad varustatud isiklike desinfitseerimisvahenditega, kauplustes mõõdetakse enne tööaja algust personali kehatemperatuuri. Lisaks on paigaldatud kaupluses klientidele desinfitseerimisvahendid ja pikivahe hoidmise märgistused kaupluse põrandatele. Kaupluse töötajad saavad maskid ning on alustatud vaheseinade paigaldamisega kõikidesse kauplustesse.