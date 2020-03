Itaalias viibiv võrkpallur Robert Täht: olukord on karm

Maailma ühes tugevamas võrkpalliklubis Perugias mängiv võrulane Robert Täht on jätkuvalt Itaalias. Juba aastaid Eesti parima võrkpalluri tiitlit kandev mees nendib, et sealne olukord on karm.

Itaalias viibib mees seetõttu, et võrkpalliliigal on endiselt soov jätkata hooajaga. Selleks kaalutakse erinevaid variante ja oodatakse muidugi eelkõige haiguspuhangu vaibumist.

Samas ei välista Täht, et võib juba lähiajal kodumaale naasta. "Pakkisin viis-kuus päeva tagasi juba kohvrid, et kui tuleb otsus, et lastakse koju, saaksin võimalikult kiiresti reageerida. Kuna aga tänaseks on igasugune reisimine halvatud, võtan lihtsalt päeva korraga ja ootan asjade kulgu."

Spordimees tõdeb, et Itaalias on juba mõnda aega olnud väga segane aeg ja igapäevaselt on olnud muutusi. "Tänaseks olen liikumispiirangutega karantiinis olnud kaheks päeva," nentis Täht neljapäeva hommikul. "Olukord on karm ja igasugune kodust väljaminek peab olema põhjendatud. Poes käimine on okei, aga tuleb minna lähimasse. Ette on nähtud ankeet, mis tuleb täita politsei kinnipidamisel. Selle põhjal otsustatakse, kas väljaskäik oli põhjendatud."

Ka poes ringiliikumine on tema sõnul äärmiselt läbimõeldud. "Tohib kasutada vaid värskelt desinfitseeritud kärusid-korve. Ühest uksest toimub sissepääs ja teisest saab välja. Piiritletud on kogu liikumine poes. Sisse lastakse väheseid inimesi ja tuleb hoida vähemalt meetrist distantsi üksteisest. Tegemist on nagu takistusraja läbimisega."

Elektroonikapoodides või muudes sedalaadi kaupa pakkuvates kauplustes tuleb aga esmalt öelda, mille järgi inimene ja siis suunatakse ta otsejoones vajamineva kauba juurde.