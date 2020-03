Tellijale

«Suure osa meie käibest – 30 protsenti – moodustavad restoranid ja need on kõik tagant ära kukkunud,» ütles Võrumaal kitsepiimast juustu valmistava Andri-Peedo talu peremees Kermo Rannamäe. Tema sõnul on eelkõige väiksematest kauplustest kuulda, et inimesed käivad poes harvem ja ka ostetakse vähem.