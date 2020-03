Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks

„Meie ülesanne on tagada, et olemasolevaid ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad. Seepärast vähendame ravimite väljakirjutamise ja väljastamise koguseid, et ennetada ravimite massilist kokkuostmist.“

„Ravimeid on ja tuuakse juurde, aga selleks, et ravimite väljaostmine saaks toimuda asjakohases tempos ning et ükski abivajaja ei jääks apteegis vajaliku ravimita, on mõistlik seada piirangud ravimite väljakirjutamise ja müügi kogustele. Palume kõigilt mõistvat suhtumist, tegemist on ajutise eriolukorraga.“