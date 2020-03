Oravate arvukus vajab täpsustamist

«Näiteks praegu on hea aeg oravate jälgimiseks, aga ilmaolude kevadisemaks muutudes saab uue stardi ka kahepaiksete vabatahtlik seire. Samas on vaatlused vajalikud igal ajal, olgu vaadeldav siis orav, kits või toonekurg, keda looduses tihti kohata võib,» ütles Edovald.

Kuigi orav on väga levinud loom ja loodusvaatluste andmebaasi ning e-elurikkuse andmekogusse on perioodist 2000–2020 veebruar kantud ligi 750 orava vaatlust, ei kata vaatlused Edovaldi sõnul kogu riiki.

«Usume, et loom on levinud ühtlaselt üle Eesti, kuid selle kinnitamiseks vajame vaatlejate abi, sest meie teadmised orava leviku kohta ei ole täielikud,» rääkis Edovald.

«Inimesed käivad praegu palju jalutamas ja seda kogu perega. Samal ajal on oravatel jooksuaeg, mistõttu on loomad aktiivsed ja hästi nähtaval. Lisaks on orav metsloom, keda võib kohata ka linnaparkides ja koduaias ning nende vaatlemine on lihtne. Seega oleks praegu hea aeg just oravate vaatlemisega loodusvaatluste andmebaasi sisestamise rakendust tundma õppida ja teha oma esimene vaatlus,» lisas Edovald.