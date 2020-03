Muusik eriolukorrast: kõiki mune ei ole mõistlik ühes korvis hoida

«Praeguse seisuga on tühistatud esinemisi 15 kanti,» ütles Ingmar Päid Setomaa bändist Sinu Naine. «Mõne erapeo kohta ei oska veel öelda. Seda muidugi juhul, kui 1. maist olukord peaks muutuma. Mis leiva lauale toomist puudutab, siis on meil ka igapäevatöö, mis suuremast jamast ehk päästab.»

Rahvalemmikust laulu- ja pillimehel Toomas Annil on esialgu neli esinemist tühistatud, aga ilmselt tuleb tema sõnul neid veel juurde. Küsimusele, kuidas muusik nüüd hakkab saab, vastas põlvamaalane, et natuke on ka tagavara kogutud, nii et ehk tuleb toime.

«Muidugi ei tea, kui kaua see kõik kestab ja millised tagasilöögid veel ees ootavad,» tunnistas Anni. Ta soovitas praegusel ajal, et nii nagu on teada antud, siis võimalikult vähe ringi liikuda ja teiste inimestega kokku puutuda.

Toomas Valk Nedsaja Küla Bändist sõnas, et seni on neil ära jäänud ainult üks esinemine. «Meil on hetkel lihtsam seis, kuna seoses ühe bändiliikme pere suurenemisega oleme nagunii plaaninud praeguseks ühe esinemistevaba kuu. Eks aeg näitab, mis suvistest broneeringutest saab,» rääkis ta.

Muidugi ei tea, kui kaua see kõik kestab ja millised tagasilöögid veel ees ootavad, rääkis põlvamaalane Toomas Anni.

«Maal elades on ikka nii, et kõiki mune ei ole mõistlik ühes korvis hoida. Nii on ka meie bändiliikmetel kõigil lisaks muusikale ka muud tegemised ja toimetused, millele saab vajadusel rohkem tähelepanu pöörata,» kõneles Setomaa vallas asuva Nedsaja küla karmoškamees Toomas Valk. «Laiemas pildis on meelelahutus kindlasti üks valdkond, mida esimesena koomale tõmmatakse, kui elu raskemaks läheb.»

Ta tõdes, et praegusel perioodil esinemiste ärajäämine on artistidele muidugi raske, aga kriisiga kaasnev majanduslangus annab meelelahutusvaldkonnas kindlasti veel pikemat aega tunda.

Võrumaale suvekodu rajanud artist Rolf Roosalu on ühismeedias teada andnud, et kuna muusikud on nüüd kaks kuud ilma igasuguse sissetulekuta, teeb ta ettepaneku Eesti raadiotele mängida rohkesti vaid meie oma autorite muusikat. «Toetagem Eesti muusikuid,» kutsus ta üles.