Raamatukogud pakuvad uusi laenutusvõimalusi

Valga keskraamatukogu direktor Endla Schasmin kinnitas, et uksed on lahti tavapärastel aegadel. «Raamatuid saab laenutada ja tagastada, avatud on ka lasteosakond.» Need, kes ei soovi raamatukogusse tulla, saavad tagastud lugemisvara panna tagastuskasti. Samas täpsustas Schasmin, et interneti- ja koopiateenust 30. aprillini kasutada ei saa. Vajadusel pakutakse aga koduteeninduse võimalust.

Külastajaid väga hõredalt

Eriolukord on mõjunud ka külastajate hulgale. «Kui tavaliselt oli käijaid päevas 150 ja rohkem, siis nüüd 50–60. Seega rahvakogunemisi raamatukogus ei ole,» lisas ta. Üle kolme külastaja enamasti korraga majas ei viibi. Küll aga on helistajaid, kes soovivad tagastustähtaega pikendada. Direktor rõhutas, et viivist nad eriolukorra ajal ei võta ja laenutatud teoste tagastustähtaeg on 4. mai.

Seoses koroonaviiruse kiire levikuga Võrus otsustati Võrumaa keskraamatukogus teenuseid piirata. Tavapäevadel külastab sealset raamatukogu ligikaudu 300 inimest ja sestap tulebki teenindussaalid tühjad hoida, et kontakte vältida. E-õppeks vajalikku kirjavara saab laenutada telefoni ja meili teel.

Tagastuskastidesse toodud raamatud kohe ringlusse ei lähe, need on vähemalt ööpäevases karantiinis, rääkis Põlva keskraamatukogu direktor Kati Maidla.

Võrumaa keskraamatukogu arendusjuht Merle Koik rääkis, et kuna teadaolevalt püsib viirus paberil rohkem kui 48 tundi, otsustati lugejate käes olevaid raamatuid praegu mitte tagasi võtta, sest neil puudub sadade teoste desinfitseerimise võimalus. See tähendab, et suletud on ka tagastuskast. Teosed saab tagastada eriolukorra lõppedes ja viiviseid ei võeta. Koik lisas, et kuna Võrumaa keskraamatukogul on enam kui 6000 lugejat, ei ole neil võimalik kõigile soovijatele kojukannet organiseerida. «Koduteenindust osutame praegu lugeja soovil ja kontaktivabalt ainult raamatukogu koduteeninduse nimekirjas olijatele.»

Võru valla raamatukoguhoidjad koostavad inimestele tellimise peale raamatupakke ning lepitakse kokku, kuidas ja kus lugeja need kätte saab.

Praegu tehakse Võrumaa keskraamatukogus ettevalmistusi ajaks, mil eriolukorra lõppedes uksed uuesti avatakse. Raamatukogu töötajad, kes saavad tegeleda andmebaasiga RIKS kaugtöö korras, on soovituslikult kodukontoris, teised kohapeal. Kontakt inimeste vahel on püütud viia miinimumini.

Lugejad on mõistvad

Põlva keskraamatukogu direktor Kati Maidla sõnas, et nii keskraamatukogu kui ka haruraamatukogud laenutavad ainult tellitud raamatuid ja vastavad päringutele. Kõik raamatukoguhoidjad on praegu terved, aga nende töö on vähemalt kuni 30. märtsini ümber korraldatud.

Põlva keskraamatukogu uksed on külastajatele suletud, aga soovijad saavad lugemisvara endale koju tellida. FOTO: Siim Saavik

Kojulaenutuse puhul lepitakse iga lugejaga individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab. Lugejad helistavad või saadavad e-kirja ning annavad teada, mida täpselt soovivad. Omavahel lepitakse kokku, millal ja kuidas lugemisvara üle antakse. «Mõnes raamatukogus annab töötaja paki lugejale üle ukse, mõnel pool on pandud ukse taha koridori laenutustool,» kirjeldas Maidla.

Direktori sõnutsi pidid lugejad olema väga mõistvad ja kasutavad uut kojulaenutuse lahendust usinasti. Näiteks 16. märtsil oli peamajas 126 külastust ja 344 laenutust.