Maausuline soovitab tõve üle naerda

«Kõige üle saab ja peab naerma. Naerda tuleb ühtviisi puukide, ufode, võimude, hindade, surma ja ka koronaviiruse üle,» kirjutas Hiite Maja sihtasutuse juhataja Ahto Kaasik ühismeedias. «Tundmatusele ja ohtudele tuleb esmalt vastata nalja ja naeruga. Hirm, häda ja viletsus tuleb välja naerda, mitte südamesse võtta. Sest nii on kergem. Lõõgastunud meel on tugevam ja leiab hõlpsamalt targemad käitumisviisid.»

«Enne kodust väljumist tuleb igal hommikul võtta linnupetet, sest siis lind ei peta ära ja haigus ei tule külge. Linnupete on päeva esimene söögipala, mis käivitab seedimise ja keha loomuliku enesekaitse,» selgitas ta. «Esivanemad teadsid, et rändlinnud, kes on iseenesest kallid ja armsad, toovad kevadel võõrsilt naastes endaga paratamatult haigusi. Rändlinnud on praegu naasmas, kuid nende kõrval rändavad ka inimesed.»