Suurkujud jäid Valka karantiini

Tegu on ka selle poolest erilise väljapanekuga, et teadaolevalt esimest korda muuseumi ajaloos avati selle näitamiseks uksed ka pühapäeval.

Väljapanek pidi olema avatud märtsi lõpuni. «Muidugi on meil väga kahju, et asi nii läks,» tunnistas muuseumi direktor Neeme Punder. «Nende paari nädalaga, mis see avatud oli, külastati näitust ikka väga palju ja me oleks hea meelega hoidnud seda avatuna veel kaks nädalat. Aga pole parata: sellise haiguse vastu ju ei saa.»

Nüüd on tekkinud kummaline olukord. Kujud on endiselt Valgas, aga külastajad neid näha ei saa. Ka Narva muuseum, kuhu kujud edasi pidid liikuma, on samas suletud. Samuti pole veel selge, kas näitust pärast seda, kui eriolukord lõpeb, Valgas veel näha saab või suudetakse kujud selleks ajaks mujale toimetada. «Loodan, et ehk on veel mingi võimalus neid Valgas näidata, aga kindlalt midagi lubada ei saa,» ütles Punder.