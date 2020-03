Direktor jäi eriolukorra ajal üksi kooli valvama

Te töötate edasi koolimajas. Miks nii?

Mulle meeldib vaikuses oma kabinetis tööd teha, siin on kõik vahendid olemas. Tunnistan, et seal, kus elan, ei ole internet just kõige parem. Internet on üks töövahend. Siin tunnen end ka distsiplineeritumana. Kuna teisi siin ei ole, ei näe ma selles probleemi. Koolimaja uks on kinni.

Olete majas ainus inimene?

Sisuliselt küll. Esmaspäeval käis korraks IT-inimene, kellel oli vaja kooli serverisse sisse saada. Reedel peaks tulema koristusfirma SOL esindaja, kes vaatab koolimaja puhtuse üle. Mitte seoses koroonaga, lihtsalt vajadusel puhastatakse. Vähemalt ühe õpetaja lilled kastan ka ära.

Kuidas töö organiseeritud on, mis vahendeid kool kasutab?

Juhtkonna tasemel telefon, e-post, Stuudium (õppekeskkond internetis – toim), Google Hangouts Meet (suhtlustarkvara – toim). Juhtkond peab olema hommikul kaheksast kella 16ni kättesaadav. Õpetajad peavad olema kättesaadavad vastavalt tunniplaanile. Õpilasel on kohustus osaleda õppetöös, nagu tunniplaan ette näeb. Praegu, kolmapäeval kell 12 peaks 12. klassil olema ühiskonnaõpetus.

Meie õppetöö käib kõik Stuudiumis. Õpilased näevad seal ülesandeid, õpetaja tagasisidet. Näiteks saksa keele õpetaja on tunni sisu üles laadinud. Kui õpilased on harjutuse ära teinud, siis palju kasutatakse võimalust oma tööd pildistada ja see õpetajale saata. Õpilastel on kohustus veebikeskkonnast ülesandeid vaadata, õpetajatel sinna ülesanded panna, tagasisidet anda. Mis sealt edasi õpetajad teevad, on nende otsustada. Täpselt nii, kuidas kellelgi mugavam.

Kuidas õpetajad olukorra vastu võtsid?

Ma ei ole muresid kuulnud. Õpetajad on väga tublid olnud. Saame kõik aru, et tegu on eriolukorraga.

Kuivõrd lapsed viitsivad kodus õppida?

Meil on selle võrra lihtsam, et tegu on gümnasistidega. Lõviosa teab, miks nad gümnaasiumis käivad. Neid, kes pole osalenud õppetöös, on väga vähe.

Õppejuht vaatab iga päev üle, kes on puudunud. Kes ei ole ülesannet kella 16ks teinud, temaga tegeleb kas õpetaja ise või siis koolijuht. Olen paari vanemaga juba suhelnud, ühega just lõpetasin telefonikõne: küsisin, miks noor inimene pole õppetöös osalenud. Jäi kokkulepe, et homme helistan uuesti ja küsin, mis kitsaskohad olid.

Pisut on tulnud infot ka selle kohta, et õpilased kipuvad tunnis mitte olema. Samuti on mõni juhtum olnud, kus õpilased on hoopis näiteks Tartus mõnes kaubanduskeskuses olnud ja sellekohase postituse ka üles pannud. See on äärmiselt vastutustundetu. Kuna oleme õnneks väike kool, jõuan nende õpilasteni, võtan ühendust.

Täna tundub, et õpilased ja õpetajad on hästi hakkama saanud, pigem on positiivseid üllatusi, on uuendusmeelselt lähenetud.

Millised on positiivsed üllatused?

Tunnistan, et olin algul kahevahel, kas kogu see kaugtöö hakkab toimima. Aga toimib küll.

Kuidas käib kehaline kasvatus või tööõpetus?