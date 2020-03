Contrat päästab kirjanikupalk

Edasine esinemisgraafik on Contral nagunii hõredam. Järgmisel nädalal oli tal plaanis vaid üks esinemine ja siis järgmine alles kuu aja pärast. «Aga tundub, et ka see võib ära jääda, kuna publikuks vanemad inimesed,» on ta kahtleval seisukohal.

Samas ei kurvasta Contra esinemiste vähenemise üle kuigivõrd. «Muidu on mul selles mõttes hästi, et hetkel ma esinemistest palju ei sõltu, pigem piiran neid, sest saan kirjanikupalka ja tahan jubedalt tõlkimisega tegeleda. Pärast märtsi on mul kõvasti kirjutamisaega planeeritud ja nigunii võtsin uusi esinemisi alles septembrist juurde. Aga see on muidugi erandlik olukord ja õnnelik juhus,» võttis kirjamees oma olukorra kokku.