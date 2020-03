Inimesed pürivad massiliselt kauba komplekteerijaks

«Suurenenud on huvi ka laotööliste, tõstukijuhtide, kullerite, e-poe administraatorite ja andmesisestajate ametikohtade vastu – neil tööpakkumistel leidub keskmiselt üle 40 kandideerija,» tõi välja CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Ta lisas, et mitu jaekaubandusketti ja tootmisettevõtet on pidanud kiirelt asuma otsima lisatööjõudu oma meeskondadesse, et kasvava nõudlusega toime tulla.