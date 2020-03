Roosalul tekkis probleem lotopileti ostmisel

«Püüdsin emale Bingo loto piletit osta ja teatavasti tuleb selleks registreerida ID-kaart. Müüja tahtis kaardi enda kätte haarata. Palusin Coopi töötajat, et kas ta saaks palun triipkoodilugeja, millel pikk rullis juhe taga, suunata kaardile ilma, et ma seda tema kätte andma peaksin: ta ei kandnud ka kaitsekindaid. Seepeale sain temalt silmapöörituse ja mõnitava pilgu, nagu oleksin rahvavaenlane.»

Samas kiidab Roosalu Coopi selle eest, et kauplusekett on klientidele välja pannud kõikvõimalikud vahendid, nagu näiteks desinfitseerimisgeel uksel ja kindad ostukorvide juures.

«Olgem sõbralikud, olgem hoitud!️» lõpeb laulja postitus. Selle all aga on mõni kommenteerija avaldatud lootust, et kuna kriis on uus ka teenindajatele, läheb olukord peagi paremaks.