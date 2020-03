Epp Petrone soovib arste aidata

Veidi varem tunnistas Petrone Facebookis, et temal ja tema tütrel käis ära kuiv kiire kopsuköha. Enne seda käidi aga eelmisel nädalal suures Võru poes. Alles hiljem selgus, et Võrus on koroonaviiruse puhang.

«Arvan, et sel nädalal oleks vajalikud testimised kõigile, kes viirust kahtlustavad: selleks, et üldist levikut piirata-ennetada. Praegu veel ei ole haigus nõrkadel nakatunuil kopsudesse arenenud, see tähendab pole meile veel saabunud haiglate ülekoormusfaasi. Väga konkreetselt hoiaksin ühest mõnusast memmest ja ühest immuunsushäirega sõbrast (naaberkülade võrgustikus) pikalt eemale, kui teaksin, et olen hetkel viiruskandja. Ei kohtuks isegi postikulleriga silmast silma.Pluss statistika läheks õigemaks,» kirjutas Petrone.