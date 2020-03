Endine vallavanem hakkas koduõpetajaks

Möödunud reedel valiti Valga uueks vallavanemaks keskerakondlane Ester Karuse ning moodustus Keskerakonna ja EKRE koalitsioon. Seetõttu astusid reformierakondlastest vallajuhid tagasi.

«Hetkel olen koduõpetaja lastele. Vallavanema tööst lahkumisest on möödas mõni päev, võtame rahulikult. Praegu tahan perega olla, et aidata lastel see aeg üle elada. Oleme lastega palliväljakul, teeme kehalise kasvatuse tundi. Eks edasi näeb,» lausus Margus Lepik.

Plaane järgmisele töökohale asumiseks Lepiku sõnul on, aga neist on veel vara rääkida. «Enne, kui midagi kindlat ei ole, ei hakka välja ütlema.»

Aitab vajadusel

Lepik tõdes, et uuel noorel vallajuhil ei saa ametis keset koroonakriisi kerge olema. «Kogemusi saab alati töö käigus, aga praegu on seis selline, et tuleb tegutseda kohe, ei ole aega sadat päeva oodata. Tegemist on ju eriolukorraga. Vallas on nii palju tegemisi pooleli, mis vajavad kiirelt otsustamist. Selge see, et lihtsam oleks seda teha inimesel, kellel on kogemusi. Aga on võimalik usaldada tänaseid töötajaid, kaasata volikogu, siis on võimalik hakkama saada.»

Vaatasin, et võiks piiri peale minna kaitseliitlasena, aga seal on vanusepiirang 60 eluaastat, olen pensioniealine, nii jäi minemata, ütles endine Valga asevallavanem Enno Kase.

Päris ära pole Lepik end valla tegemistest lõiganud, kuna mõnegi teema puhul tuleb veel infot jagada. Näiteks sai ta telefonikõnesid Läti ettevõtetelt. Sealt küsiti infot, mida tähendab Eesti otsus piirid sulgeda ja välismaalasi mitte sisse lasta.

«Üritasin ka oma kontakte kasutada, et lähemat infot saada. Iga päev on mõningaid küsimusi, kas või endistelt töötajatelt, kuidas see jäi, mis sellega juhtus. Päris nii ei saa, et ma juhtme seinast välja tõmbaks ja üldse ei reageeri, eks ikka üritan aidata seda meeskonda, kes sinna jäi.»

Enno Kase lausus, et tema ja Kalmer Sarv lähevad volikokku tagasi. Ta soovis ka praeguse kriisi ajal piiril abiks olla, ent see pole reeglite järgi võimalik.

«Vaatasin, et võiks piiri peale minna kaitseliitlasena, aga seal on vanusepiirang 60 eluaastat, olen pensioniealine, nii jäi minemata, kuigi olen Kaitseliidus sõdurioskuse kursused läbinud. Lõpurännakul, 22 kilo oli seljas, mul ei olnud ühtegi probleemi. Oleksin muidu sobinud, oskan ka läti keelt.»

Tormimurd vajab koristamist

Uut tööd pole Kasel plaanis esialgu hankida. «Kuna mul eelmisel aastal ei õnnestunud puhkust saada, üritan mingil määral puhata. Tegevuse puudust ei ole, tohutu tegemata töö hulk on oma majapidamises. Omavalitsusele pühendumise käigus on see hooletusse jäänud. Kui muud ei ole, on kas või metsatööd, tormimurdu on koristada. Mul on raietöölise paberid olemas, ei teki probleemi.»

Ka Kalmer Sarv kohe uuele tööle ei tõtta. «Volikokku loomulikult lähen tagasi. Kindlasti alguses puhkan. Ma ei ole tegelikkuses puhanud ja tahan aega maha võtta.»