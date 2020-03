Otepää uueks vallavanemaks valiti Jaanus Barkala

Vallavanema kandidaatideks esitati Jaanus Barkala (VL Ühinenud Kogukonnad) ja Kuldar Veere (Reformierakond). Salajasel hääletusel said kandidaadid Jaanus Barkala 12 häält ja Kuldar Veere 4 häält.

„Praegusel raskel ja keerulisel ajal kutsun kõiki osapooli üles üheskoos pingutama, et sellest olukorrast välja tulla“, ütles Jaanus Barkala „Viimasel ärevad päevad on välja toonud erinevaid tahkusid inimeste käitumises. Mul on hea meel tõdeda, et meil on hea meeskond, kellega edasi minna. Olen valmis oma oskuste ja kogemustega panustama ka edaspidiselt nii Eesti kui Otepää arengusse“

Jaanus Barkala on olnud aastatel 1997 – 1999 Otepää linnavolikogu esimees ning 2002 – 2005 Otepää vallavolikogu esimees. Ta on lõpetanud Otepää gümnaasiumi ja 2005. aastal Tallinna ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadiga. Ta on olnud mitmete asutuste nõukogude liige, asutanud Sokka puhkekeskuse ning töötanud City Motors direktorina aastatel 2006- 2010.

Hetkel tegutseb ta eraettevõtluses. Jaanus Barkala on olnud aktiivne kaitseliitlane – 1992. aastal lõpetas ta Kaitsejõudude Peastaabi ohvitseride kooli II lennu ja talle omistati ohvitseri auaste. Alates 1996. aastast on ta Valgamaa kaitseliidu maleva pealiku abi. Jaanus Barkala on AS Otepää Veevärk nõukogu esimees. 2017. aastal valiti ta ühinenud Otepää vallavolikogu esimeheks.

Hiljuti vallavanema kohalt tagasiastumispalve esitanud Kaido Tamberg naaseb tagasi vallavolikokku.

Eriolukorra puhul toimus Otepää vallavolikogu istung Otepää kultuurimajas.