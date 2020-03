Lasterikkad kuulutavad välja laulukonkursi

„On äärmiselt oluline, et suurpere vanemad, kes on tervitanud oma pere kolmandat last, tunneksid, et nad on Eesti riigis hoitud ning nende ümber on tugivõrgustik,“ lausus Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „Elu suurperes on värvikirev – pakub väljakutseid, kuid topeltkoguses ka rõõmu. Lastelaulude plaat ja noodiraamat on meie väike kingitus ja tervitus värsketele suurperedele,“ lisas Õunap.