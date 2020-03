Coop avas kriisivaru e-poe

Erinevalt kõigist teistest e-poodidest on www.kriisivaru.ee lehel võimalik valida kahe erineva eelkomplekteeritud paketi vahel, milles sisalduvad kõik esmavajalikud toiduained ja esmatarbevahendid, mis ei rikne kiiresti.

Coopi e-kaubanduse juhi Mait Mäesalu sõnul erineb kriisivaru.ee lehekülg selle poolest, et tavapärase 15 000 toote asemel on e-poes müügil eelkomplekteeritud paketid. Tänu sellele on võimalik teenindada oluliselt rohkem kliente ning kuna pakettides ei ole temperatuurinõudlikke kaupu, saab neid tarnida koostöös Omnivaga ükskõik millisesse Eestimaa otsa.