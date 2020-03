Magnus Kirt kinkis Tõrva noortele viis sülearvutit

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann kommenteeris, et Magnus Kirt on südamega oma kodulinnas Tõrvas kinni ja tahtis kohalikke noori aidata. Ta lisas, et Kirt on ise lõpetanud Tõrva gümnaasiumi ja õppinud ka Tallinna Tehnikaülikoolis ning teab, kui tähtis on haridus. «See tegu on hea ja efektiivne viis, kuidas Tõrva noori aidata, kel puudub vajalik tehniline baas,» ütles Ruusmann.