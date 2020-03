Veebruar oli populaarne abiellumise kuu

„Soovin kõigile vastabiellunud paaridele kestvat armastust ja üksmeelt. Usun, et olenemata abiellumise kuupäevast on tegemist olulise sammuga, kus inimesed oma elu ametlikult ühte seovad. Ilus kuupäev on selle sammu astujate arvu võrreldes eelmise aasta veebruariga kahekordistanud. Selle üle saab ainult heameelt tunda. Seda enam, et veebruaris abiellunutel oli võimalus ka suureks pulmapeoks. Eriolukorras seda võimalust praegu enam pole,“ kommenteeris Solman.