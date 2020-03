Küünal. Foto on illustratiivne.

Eile kell 19.37 teatati häirekeskusele, et Valgas Mee tänaval on eakas mees tiiki kukkunud. Päästjad selgitasid, et 86aastane küünarkarkude abil liikunud mees oli kindlaks tegemata ajal tiiki kukkunud ja uppunud.