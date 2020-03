Mõned korteriühistud tõkestavad postikulleri pääsu postkastide juurde

Eesti Post palub elanikel jälgida, et postikulleritel oleks ligipääs nende postkastile. „Kuna otsepost on ainuke kanal, mis katab ära kogu Eesti elanikkonna, siis eriolukorra tõttu on just kasvamas riigi huvi jõuda elanikeni läbi otseposti, näitena võime tuua riigiülese koroonaviiruse teavituslehe, mis kõigile majapidamistele lähipäevil jõuab,“ viitas Eesti Posti otseposti juht Liisa Järsk.