Kriis annab endast tööturul märku

Ähvardav ahelkoondamine

Majanduskriisi ja koondamiste eesliinil asuvad Lõuna-Eestis ettevõtted, kelle tegevusala on turism, toitlustus, meelelahutus, aga samuti puidu- ja mööblitööstus, transport ja näiteks iluteenindus, sest paljud ettevõtted on üksteisest sõltuvuses. «On sektoreid, mille tegevus on häiritud: majutus, toitlustus, meelelahutus. Siit edasi vähenevad tellimused seotud sektorites, näiteks transpordis. Kui söögikoht on suletud, ei telli ta tootjatelt kaupa,» selgitas Katri Mandel.

«Meie piirkonnas on väga palju mikro- ja väikeettevõtjaid, kelle käive sõltub otseselt eratarbijate ostukäitumisest ja kes käibe puudumisel peavad vähemalt mõneks ajaks tegevuse lõpetama,» sõnas Kerge. «Mõnes sektoris oli käibe langust märgata juba siis, kui esimesed viiruse laienemise signaalid Euroopasse jõudsid.»

Kuigi kriis majanduses puhkes järsku ja arenes väga kiiresti, ei saa Kerge hinnangul väita, et pikki aastaid Eestis jutuks olnud tööjõupuudus on asendunud tööpuudusega. «Heade inimeste nimel käis juba mõnda aega turul tihe konkurents ja ükski ettevõtja ei taha nendest kergekäeliselt loobuda. Küll aga on see ehk võimalus teistele tööandjatele – lähiajal vabaneb inimesi, keda endale värvata.»

Lisandub vaba tööjõudu

«Praegu on vara veel üldistada,» tõdes ka Mandel. «On palju segadust, tööandjad on äraootaval seisukohal: mõni on saatnud töötajad koju ootele, teised läinud üle osaajaga tööle ning kolmandad töötavad täismahus. Meil on jätkuvalt ettevõtteid, kes väga ootavad uusi töökäsi – võtke tööandjatega ühendust!»

«Ehitusettevõtjail on endiselt tööjõupuudus, puidu- ja tekstiilifirmad toimivad endisel tasemel, tervishoiuasutused ei saa kasutada ka eriolukorras kvalifitseerumata inimesi,» ütles Merike Metsavas. Samas on põllumajandusettevõttelt tulnud tema sõnul signaal, et eriolukord on «löönud tööturu lahti».

Suuremaid muutusi võib tööturul oodata nädala-paari pärast. «Arvan, et aprilli algusest hakkab rohkem inimesi arvele tulema,» ütles Metsavas. «Praegu on ooteaeg, kus inimesed veel täpselt ei teagi, mis ees ootab.»

KOMMENTAAR Ene Kerge FOTO: Arved Breidaks Ene Kerge, töötukassa Võrumaa osakonna juhataja «Eriolukorra tõttu ei teeninda töötukassa eriolukorra lõpuni kliente büroodes. Klientidega suheldakse telefoni, e-posti, Skype’i või Teamsi teel. Kuna ka koolid on suletud ja toimub distantsõpe, julgustan koolinoori pöörduma info saamiseks või karjäärialaseks nõustamiseks e-kanali kaudu meie spetsialistide poole, sest sellist nõustamist saab edukalt teha läbi e-kanali. Vanemad, kelle lapsed on lõpetamas põhikooli või gümnaasiumi – olge varmad küsima noortelt, kas ja kuivõrd kindlad on nad enda karjäärivalikutes. Karjäärinõustamine on kõigile tasuta.»