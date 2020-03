Vangerdused toovad muudatusi valla juhtimises

Eelmisel neljapäeval leidis Otepää kultuurimajas aset volikogu istung, mis koroonaviirusest tingitud eriolukorrale viidates oli kuulutatud kinniseks. Volinikud ei kogunenud mitte harjumuspäraselt, külg külje kõrval, suure laua taha, vaid igaüks istus teistest piisavalt ohutus kauguses.

Üks päevakorrapunkt nägi ette ka uue vallavanema valimist. Teatavasti esitas jaanuaris omastamises kahtlustuse saanud praegune Otepää vallavanem Kaido Tamberg (valimisliit Ühinenud Kogukonnad) hiljuti avalduse ametist tagasiastumiseks 31. märtsist. Ta tõi põhjustena välja oma tervise ning vajaduse tagada meeskonnas töörahu.

Hääled 12 : 4

Otepääl on võimul Ühinenud Kogukonnad ja Keskerakond. Keskerakonna Otepää osakonna juhatus otsustas jaanuaris, et toetab valitsuskoalitsiooni püsimist ning ootab vallavanem Kaido Tambergilt riigimehelikku käitumist ehk iseenda taandamist.

Jaanus Barkala, Otepää volikogu esimees, varsti vallavanem «Viimased ärevad päevad on välja toonud mitmesuguseid tahkusid inimeste käitumises.»

Istungil esitati vallavanema kandidaatideks volikogu esimees Jaanus Barkala (Isamaa, volikogus Ühinenud Kogukonnad) ja opositsiooniliider Kuldar Veere (Reformierakond). Koalitsioon näitas hääletusel ühtsust: salajasel hääletusel sai Barkala 12 ja Veere neli häält. Valitud vallavanem astub ametisse 31. märtsil.

«Praegusel keerulisel ajal kutsun kõiki osapooli üles üheskoos pingutama, et sellest olukorrast välja tulla,» ütles Jaanus Barkala. «Viimased ärevad päevad on välja toonud mitmesuguseid tahkusid inimeste käitumises. Mul on hea meel tõdeda, et meil on hea meeskond, kellega edasi minna. Olen valmis oma oskuste ja kogemustega panustama ka edaspidi nii Eesti kui Otepää arengusse.»

Ühismeedias rõhutas Barkala, et õlatunne on väga tähtis: «Leian, et praegusel raskel ajal peab igaüks meist püüdma oma võimaluste piires teistele abiks olla. Vallavanemaks kandideerimise otsus ei tulnud lihtsalt, kuid ümberseisjate toetusele tuginedes leidsin, et see oleks aus ning vajalik nii valijate kui ka meeskonnaliikmete suhtes.»

Palgaks 2,5-kordne Eesti keskmine

2017. aastal kohalikel valimistel Ühinenud Kogukondade esinumbrina Otepää piirkonnas enim hääli saanud Kaido Tamberg naaseb vallavolikokku. Uus volikogu juht valitakse ja vallavalitsuse liikmed kinnitatakse järgmisel istungil.

Otepää vallavanema palk on 2,5-kordne Eesti keskmine, praegu on see 3680 eurot. Volikogu esimehele makstav hüvitis on 50 protsenti vallavanema töötasust, aseesimehele või aseesimeestele makstav hüvitis aga 25 protsenti vallavanema palgast. Volikogu aseesimees on keskerakondlane Jaanus Raidal.

Lisaks on ette nähtud isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine: 20 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.