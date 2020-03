Kuldar Leis: ellu jäävad tugevad

Tõmba kokku sealt, kus vähegi võimalik. Jah, jälle on ees palgalangetused. Väga keeruline on seda teha esimeste hulgas, aga au teema avanud meediafirmadele: kiiremad järgijad on edukamad. Kujutan ette lugejate viha ses küsimuses, aga mõne aja möödudes tõdetakse, et see oli õige tegu. Ettevõtjad tegid palgalangetused läbi 2008–2009, seda oodati ka riigilt ja omavalitsustelt, paraku avalik sektor ei reageerinud vajalikul määral. Üks tagajärgi oli ettevõtjate paiguti senini kestev trots avaliku sektori vastu, sest kriisis peaks olema solidaarsem.