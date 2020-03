Põlvamaal puhkes maastikupõleng

Täna kell 13.15 teatati, et Põlvamaal Räpina vallas Haavapää külas süttis ohutusnõudeid eiravast lõkkepõletamisest kulu. Prahilõke oli tehtud kõrge kuluheina keskele ning see süttis, kui põletaja lõkke kõigest hetkeks järelevalveta jättis.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks!