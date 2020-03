Tagastati veerand miljardit pandipakendit

Pakendiseadusega on riik kehtestanud kohustuslikud minimaalsed taaskasutusmäärad. Eesti Pandipakend ületas need kõikide pakendiliikide lõikes. Plastpakendid koguti kokku 87% ulatuses (pakendiseadusest tulenev kohustuslik taaskasutusmäär on 85%); metallpakendid 88% (kohustuslik määr 50%) ja klaaspakendid 87% ulatuses (kohustuslik määr 85%).

"See on üks parematest tulemustest Euroopas. Lisaks alustasime eelmisel kevadel Prisma Peremarketiga nende taaraautomaatides üle Eesti pandimärgita pakendite vastuvõttu selleks, et päästa välismaalt ostetud metallist ja plastist joogipakendid prügikasti viskamisest. Tegemist on samuti väärtusliku materjaliga, millest tehakse taaskasutamise käigus uusi tooteid loodusvarade kallale minemata," ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.