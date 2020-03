Minister kutsub üles tagama ööpäevaringset lastehoidu

Valitsus palus koroonaviiruse levikuohu ja selle tõkestamise vajaduse tõttu jätta lapsed võimalusel lasteaiast koju. Omavalitsused on seni kohaldanud erinevat praktikat seoses lasteaia kohatasu ja lahtiolekuaegadega. Samuti on erinevad koolitoidu kättesaadavuse võimalused. Suuremad omavalitsused nagu Tallinn ja Tartu on teada andnud, et vabastavad lapsevanemad eriolukorra ajal lasteaia kohatasust.

"Tean, et mitu omavalitsust on juba vajalikke samme astunud, et tagada praeguses eriolukorras lastehoid ja vähekindlustatud perede lastele soe söök. Need omavalitsused on teistele hea eeskuju. Praegusel keerulisel ajal on oluline ühte hoida ja tagada perekondade turvatunne ning laste heaolu. Loodan väga kõigi Eesti omavaltsuste koostööle lastega perede toetamisel," märkis Solman.