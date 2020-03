Hotellides valitseb vaikus

«Hotellid on reageerinud olukorrale erinevalt. On neid, kes panid kohe uksed kinni ja katkestasid kõik teenused,» rääkis Kubija hotell-loodusspaa tegevjuht Ly Voolaid. «Meie seda teed ei läinud. Otsustasime, et hoiame uksed lahti ning osutame vähemalt neid teenuseid, mida saame endiselt pakkuda.»

Ärikliente veidi ikka liigub

Voolaid kinnitas, et maja päris tühi ei ole. «Praegu on meil peamiselt ärikliendid, kes ei saa teisiti, kui peavad liikuma,» lisas hotellijuht. «Neil on siin hea – võib öelda, et neid teenindatakse suisa privaatselt.»

«Kuid me ei jäta broneeringut kinnitades küsimata, kas inimesed on terved ja tunnevad ennast hästi,» lisas Voolaid. «Teenindame ainult neid, kes deklareerivad, et nad ei ole haiged. Tundub, et Eesti kliendid käituvad praegu väga vastutustundlikult.»

Kuid broneeringute seis on Voolaiu sõnul siiski väga-väga halb. «Ja ega me ei heieta ka lootust, et mõne nädala pärast midagi paremaks läheb,» rääkis ta. «Praegu tundub, et hotell ei saa spaa- ega saunateenust vähemalt aprilli lõpuni pakkuda. Et teisiti läheks, peaks olema ime. Loodame, et suure suve ajaks, juulis-augustis on viirus taandunud ja karantiinid lõppenud ning inimesed pöörduvad tagasi normaalse elu juurde.»

Koondamistega ei kiirustata

«Tähtis on hoida töötajaid,» lausus Voolaid. «Loodan, et palgatoetus töötukassa kaudu päästab meid sellest, et me peaks hakkama häid töötajaid ära saatma. Nad jäävad alles kasvõi teadmises, et kaks-kolm kuud on töötasu väiksem, kuid see on siiski olemas. Kui peaksime praegu tegema lauskoondamise, ei tõuseks ilmselt niipea jalule.»

Voolaiu sõnul loodetakse praegu ka sellele, et välismaa ei ahvatle niipea jälle paljusid eestlasi. «Ja siseturism saab Eesti kliendid sel suvel ilusasti ära teenindatud,» lisas ta. «Ohukoht on siiski see, et olukord on kõigil hull ja need, kes teenindasid seni tavapäraselt väliskliente, hakkavad nüüd olemasoleva Eesti kliendiga semmima.»

«Minu hinnangul ei saa tõusmine väga kiiresti tulla, sest millalgi algab olemasolevate klientide pärast totaalne hinnaralli,» lisas Voolaid. «Uuesti jalule tõusmine tuleb kindlasti vaevaline ja aeglane.»

Kubija hotell-loodusspaas on avatud ka restoran, kuid selle menüü on piiratud. «Meil on toiduvarud, menüü ja töötajad olemas,» lisas Voolaid. Tema sõnul pakutakse eelkõige päevapraadi, sest kohapealsed väiksemad toidukohad on enamasti kinni.

«Väga palju töötajaid on haiguslehel, kõik, kes on rivis, on siiski töövalmis,» rääkis Voolaid, kelle sõnul tehakse praegu neid töid, mida seni edasi lükatud. «Näiteks puhastus- ja remonditöid, mida saame teha oma rahaga.»

