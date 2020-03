Eakad vajavad erilist tuge

Kriisid panevad meid uude olukorda. See, millele siiani oleme toetunud, ei toimi enam. Tuleb otsida uusi lahendusi. Kriisidel on ka edasiviiv ja loovust toetav mõju. Samas on kusagil kriitiline piir, millest alates muutub hädaolukord lammutavaks ja pärssivaks ning sellest taastumine võtab aega.

Kriiside üks omadus on, et need otsekui panevad olemasoleva proovile. Kas see, kes ja mis on meie elus, peab vastu ka raskel ajal? Mida teha uues olukorras sellega, kes ja mis meile antud on? Kellele ja millele saan mina toetuda, kui on rasked ajad?

Eakatest rääkides tuleb esmalt rõhutada, et selles vanuserühmas on üsna palju eluga rahulolevaid, õppimisvõimelisi ja sotsiaalselt aktiivseid inimesi. Ühe näitena võin siinkohal tuua Tartu ülikooli väärikate ülikooli, kus lõpetajate protsent on üks kõrgemaid – üle üheksakümne.

Vanusest olenemata peab inimene vastama olulistele küsimustele oma elus. Kriisid muudavad need küsimused tungivamaks. Eakate puhul võivad esile kerkida neli tähtsat küsimust: kes ma olen? Kuhu ma kuulun? Mis mulle korda läheb? Mis on minu ajastu?

Küsimust «Kes ma olen?» esitab endale ilmselt aeg-ajalt iga inimene. Eakate puhul hõlmab võimalik vastus kogu elukaart. See, kes on inimene küpses eas, sõltub kogu tema varasemast elukogemusest, tema enesekohasest loost. Kriisiaeg sunnib oma lugu viimistlema, kriitiliselt üle vaatama ja tänulik olema.

Kuhu ma kuulun? Suuresti oleneb meie arusaamine iseendast sellest, kelle kohta me võime öelda MEIE. Seda nii isiklike kui ühiskondlike suhete tasandil. Kriisi ajal saab oluliseks, kes sind mäletab ja kes su unustab. Samuti see, kes on sulle kättesaadav ja kes kättesaamatu.

Mis mulle korda läheb? Vanadus laiemalt ja kriis sealhulgas on väärtuste (ümber)hindamise aeg. On tehtud mitu uuringut selle kohta, mida vanurid kahetsevad. Nimetatakse vähest pühendumist iseendale ja lähedastele, liigset töötamist, pidevat kiirustamist. Kriisiaeg võib selles vallas tuua olulisi tõehetki.

​

Oluline on püsida aktiivne. See võib hõlmata mistahes tegevust, nagu näiteks aias toimetamine, kudumine, meisterdamine, lugemine või kalal käimine.

Mis on minu ajastu? Vanadus annab võimaluse kogemuspõhiselt võrrelda ja kõrvutada eri ajajärke. Meie praegused vanurid on kogenud sõda, nõukogude aega, vabanemise ilu, tärkavat omariiklust ja nüüd euroliitu. Poliitiliste formatsioonide kõrval on muutunud mentaliteet ja meelelaad. Meie kõigi ajajärk on vaid üks lüli pikas ahelas. Kriisiaeg on järelemõtlemise aeg.

Eakad ja kriisiolukord on seotud mitme teguriga. Olulisemad nendest on sotsiaalne tähtsus, tervislik seisund, enda aktiivsus, sotsiaalne toetus ja tähenduse otsimine. Ilmselt on igal eakal oma teemad, millega ta tegeleb.