Vabatahtlikult lahingusse

Muidugi on koduseinte vahele surutud ühiskonnas tekkinud palju uusi proovikive. Olgu või nende koolilaste järeleaitamine, kellel võtab distantsõppe rütmiga harjumine kaaslastest rohkem aega ning kes vajavad õpetaja suunavat kätt enam. Paraku ei suuda kõik vanemad pedagoogiks ümber kehastuda. Aga see pole elu ja surma teema.

Muidugi on eelkõige laste ja lastelaste ülesanne oma (vana)vanemaile raskel hetkel toeks ja abiks olla, aga paraku pole see alati võimalik. Seepärast vajavad omavalitsused vabatahtlike abi, kes saaksid sotsiaaltöötajate ületunde pisutki vähendada.

2007. aasta pronksiöö järel kasvas hüppeliselt inimeste astumine abipolitseisse ja Kaitseliitu, et anda sellega oma panus korraks vankuma löönud korra taastamisse Eestis. Ja kuigi paljudest tollastest liitujatest tegelikult püsivat abilist politseile ei saanud, oli tol ajahetkel tegemist ühiskondlikult olulise avaldusega, mille sõnum oli lihtne: me hoolime oma elukorraldusest ja kavatseme selle eest seista.

Mida rohkem inimesi otsustab hakata nüüdseil kriisipäevil abisotsiaaltöötajaks, seda tugevama sõnumi anname. Eelkõige iseendile, et tuleme ühiskonnana täbaras olukorras toime nii, et keegi ei jääks selles lahingus väljale üksinda. Ja kui koroonapuhang on möödas, võib mõni avastada, et kui aidata võõrastel inimestel vabast tahtest eluga paremini toime tulla, tekitab see südamesse üleva tunde, mida tahaks kogeda veel ja veel.