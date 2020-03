Võru-Räpina maanteel algab taas ehitus

Praegune eriolukord ei tohiks Tõnuristi hinnangul teetöid märkimisväärselt mõjutada. «Tööde ajal arvestatakse eriolukorraga kehtima hakanud nõudeid ning lähtutakse ka terviseameti juhistest,» sõnas ta. «Sama seis on ka regiooni ülejäänud ehitusobjektidega. Kuna olukord on pidevas ja kiires muutuses, siis nii maanteeamet kui ka meie koostööpartnerid on valmis vajaduse korral tegema ümberkorraldusi selliselt, et teed ikkagi ehitatud saaks.»