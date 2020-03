Abistajad viivad hädasolijatele toidu koju

«Kaupluseesised on autosid täis. Mõni astub uksest välja vaid ühe saiapätsiga. Aga Itaalias on juba surnud sama palju inimesi, kui elab terves Põlva linnas,» kutsus vallavolikogu aseesimees üles ettevaatusele.

Tõelisteks eesliinil tegutsejateks nimetas Nook koduhooldustöötajaid, kes käivad vajadusel ka abivajajate elamistes, kuigi näomaskidest on nappus.

«Kui algul oli tarvis eriolukorra nõudeid seletada, siis nüüd on nendest aru saadud. Kuna ka perearstikeskusse pole praegu asja, püsitakse kodus ja lepitakse sellega, et viime neile toidu koju kätte. Muu hulgas jõuab toit ka Peri külla. Senimaani on lahti Mooste kohvik, kust hooldaja viib toidu kolmele inimesele. Kokku on meil koduhoolduse kliente 141,» märkis juhataja.

Koristusteenuse osutamine on siiski peatatud – just eakate eneste pärast –, et keskuse töötaja ei viibiks ruumides liiga pikalt. «Meie esindaja käib ju ka poes ja apteegis. Vajadus vanureid vanni ja sealt välja aidata on vähenenud pärast seda, kui 35 korterist lõhuti projekti toel välja vann ja sisustati selle asemel dušinurk. Käesoleval aastal jätkame sellega,» lubas Nook.

Juhataja on tähele pannud, et raskem on aktiivsematel, sest päevakeskuse uksed on samuti suletud. Üks end üksikuna tundev vanur palus kohalikult raadiolt usuteemalist saadet keset nädalat ning seda palvet lubati arvestada.

Toidupanga ja Puuetega inimeste koja kaudu jagati esmaspäeval laiali kümme toidupakki. Põlva kool hakkas õpilastele pakkuma sooja toitu. «Olen ka ennast pakkunud vabatahtlikuks, kui kellelegi on vaja toitu koju viia. Samuti on valmis aitama kodukontoris viibivad vallavalitsuse töötajad,» teadis volikogu aseesimees.

Vabatahtlikke esialgu ei kaasata

Põlva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma lausus, et sotsiaalosakonna uks on lukus ning inimestel palutakse ametnike poole pöörduda telefoni või e-kirja teel. «Kui keegi siiski uksekella laseb ja selgub, et ta tuleb lihtsalt juttu ajama, me ust lahti ei tee. Korterite külastamist, sealhulgas koristamist, oleme vähendanud. Kliendid on olnud mõistvad ning ütlevad, et koristavad ise.»

Nagu varemgi, toovad külades elavad inimesed linnas poes käies toitu ka naabrile.

Uusi kliente, kellele toidupakke viia, on lisandunud 11. Nende hulka kuulub ka peresid, kus on lasteaialapsed. Sooja toidu nõudluse selgitavad välja koolid ning kui tarvis, siis ka pakuvad seda. Kui võimalik, tuleb toidule küll ise järele tulla. Vajadust kaasata vabatahtlikke esialgu veel ei ole. «Kuid hea meelega võtame nende kontaktid,» sõnas sotsiaalosakonna juhataja.

Kaitsevahendeid tuli nädalavahetusel terviseametist juurde, kuid väga palju neid tagavaraks siiski pole.

Abivajajate sõidutamist kuigipalju ette ei tule, sest arstide vastuvõtud on tühistatud. Küll jätkub vähiravi. «Üks pidevat ravi vajav patsient jäeti ka haiglasse, et ta ei peaks iga päev sõitma,» teadis osakonnajuhataja.

Telefon lausa punane