Vald ei saanud luba linnamäel puid raiuda

Vallavalitsus saatis keskkonnaametile taotluse, milles annab teada, et Linnamäele vaate avamiseks peab eemaldama mäe edelaosast 16 puud. Valdavalt on need kuused, ent on ka kaski.

«Palume teie nõusolekut Linnamäe katastriüksuselt eelnevalt maha märgitud puude eemaldamiseks. Soovime tööd teostada enne kevadist raierahu. Oleme valmis koos teie spetsialistidega raiutavad puud üle vaatama,» on kirjas taotluses, mille on allkirjastanud vallavanem Kaido Tamberg.

Dokumendis antakse teada, et vallavalitsus ei ole kasutanud kinnistut põllu- ega metsamajanduslikul eesmärgil, vaid see on valla haljasala.

Valla selgitused

Vallavalitsus on ka hooldanud maatükki haljasalana. «Eesmärk on kujundada sinna meeldiv vabaajaveetmise koht ning luua Linnamäe ja Linnamäe org katastriüksustele atraktiivne ja hooldatud haljasala koos hõreda kõrghaljastusega,» on taotluses kirjas.

Valla kehtiva üldplaneeringu järgi on tegu puhkemaa, haljasala ja parkmetsamaaga. Selle korrastamist ja sinna atraktiivse haljasala rajamist on käsitletud ka valla arengukavas.

Keskkonnaameti hinnangul ei ole vaatelisuse jaoks enam puid vaja raiuda.

Vallavalitsuse teatel on Linnamäel asuv mets tegelikult käsitletav pargina, mitte aga metsamajanduslikku eesmärki kandva metsamaa kõlvikuna.

Vald teatas taotluses, et kuna metsaseaduse kohaselt ei loeta pargi metsamaa kõlvikut metsamaaks ja seaduse järgi kohaldatakse metsaseadust vaid metsamaa kohta, ei toimupuude raie pargis metsateatise alusel. «Seda tegevust korraldab kohalik omavalitsus,» teatas vallavalitsus.

Keskkonnaameti neli põhjust

Üleeile teatas keskkonnaameti Lõuna regioon, et 16 puu raiumiseks luba ei anta.

Selleks on amet esitanud neli põhjendust. Esiteks: tegu on metsaseaduse mõistes endiselt metsamaaga, kus peab säilima sanitaarraie järel puistu täius vähemalt 30 protsenti. Raiega oleks see langenud alla lubatud piiri.

Teiseks: metsamaa kõlvikut saab muuta vaid raadamise kaudu, ning see eeldab õigusaktidest tuleneva kehtiva projekti, hoolduskava või dokumendi, näiteks haljastusprojekt olemasolu, mida aga antud juhul ei ole.

Kolmandaks: kõik raiutavad puud nende sanitaarse seisundi tõttu tegelikult raiet ei vaja. Neljandaks: keskkonnaameti hinnangul ei ole vaatelisuse jaoks enam puid vaja raiuda.

Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Kaili Viilma ütles, et vallavalitsus esitas eelmise aasta detsembris Linnamäe katastriüksusel sanitaarraie teostamiseks ka metsateatise. Selle kohta on keskkonnaamet teinud tänavu veebruaris keelduva otsuse.

Viilma sõnul on amet kokkuvõttes seisukohal, et taotletud raie tegemine Linnamäele vaate avamiseks ei ole esitatud taotluse alusel võimalik (seaduslikud kitsendused) ega põhjendatud (sisuliselt mittevajalik).