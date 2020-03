Ahvatlev ettepanek viib vallamajast Tartusse

Kas näiteks alkoholitootjatele olete valmis lobi tegema?

Ütlesite, et kohtute taas endise ajakirjaniku Nils Niitraga. Mis tööd enne teinud olete?

Kui palju olete samas kohas töötavate eksministritega kokku puutunud?

Kas isa Kaido Kama eeskujul poliitikasse mineku mõtteid on olnud?

Millist ideoloogiat pooldate?

Kui palju poliitikat toimub kulisside taga?

Kohalikku poliitikat mõjutab see, mis ääremaad üldse. Olukord, kus inimesed rändavad välja, tähendab erakondadele lühikesi pinke. Uues vallavalitsuses tuleb üks asevallavanem Tallinnast, ju siis kohapeal ei leidunud sobivat inimest. See on natuke nukker. Kõige tähtsam küsimus on, kuidas pakkuda niivõrd kvaliteetset elukeskkonda, et see oleks konkurentsivõimeline neile, kes tahaksid elada vaiksemas kohas. Valga on selles mõttes huvitav, et sisseränne ületab juba pool aastat väljarännet. Osa on küll lätlased, kes tulevad tööle, aga koolid ja lasteaiad ka juba räägivad, et neile tuleb uusi lapsi. Tihti on need Soomest tagasi pöördujad. Rahvaarv siiski väheneb, kuna suur osa elanikkonnast on eakas ja suremus suur.