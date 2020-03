Kliinikumi plaaniline ravitöö lükkub edasi 30. aprillini

Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ütles, et otsus on vajalik nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate kaitseks.

"Lisaks on plaanilise ambulatoorse ja statsionaarse ravitöö katkestamine andnud võimaluse korraldada haigla töö ümber nii nagu ei kunagi varem. Kliinikumis on loodud kaks erakorralise meditsiini osakonda, üks neist spetsiaalselt COVID-19 haigetele. Lisaks on rajatud COVID-19 patsientide jaoks eraldi nakkusosakond ning ümber on korraldatud intensiivravi osakondade töö, valmidusega suurendada võimekust vajaduse tekkides," rääkis Eelmäe.

"Oleme suurendanud nii nakkushaiguste osakonna kui ka intensiivravi osakondade voodikohtade arvu, kuna prognoosime haiglaravi vajavate haigete olulist kasvu lähinädalatel. Ent lisaks kliinikumi otsusele lükata haiglatöö plaanilise ravi edasi, on ka Eesti elanikel oluline mõista, et liikumispiirangud on vajalikud kaitsmaks iseenda ja kõikide teiste eestlaste tervist. Vabariigi valitsuse kehtestatud meetmeid viirushaiguse leviku piiramiseks tuleb täita kõige rangemas korras," rõhutas professor Starkopf. Ta lisab, et on väga tänulik nii kliinikumi kriisijuhtimismeeskonnale kui ka kõikidele kliinikumi töötajatele, kes sel keerulisel ajal on mõistnud olukorra tõsidust ning aidanud igakülgselt kaasa vajalike töökorralduslike muutuste elluviimisele.