Lätis algas uue koroonaviiruse kohapealne levik

Läti epidemioloogid ei ole suutnud mitme uue kooronaviirusesse nakatumise puhul kindlaks teha, et nendega on olnud seotud välismaalt saabunud inimesed või nendega kokku puutunud inimesed, mis tähendab, et riigis on alanud viiruse kohapealne levimine.