Läti koolides loobuti hinnetest ja kontrolltöödest

Kogu õppeprotsess viiakse läbi internetiplatvormide vahendusel. „Nendest populaarsemad on e-klase.lv (e-klass) ja uzdevumi.lv. Päevased ülesanded on näiteks portaalist e-klase.lv leitavad iga päev alates kella 9st,” rääkis Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Ance Andrējeva-Empele.

Tehtud koolitöödele numbrilisi hindeid ei panda. Need hinnatakse kas vastuvõetavaks või mittevastuvõetavaks. Ühtegi tööd esitamata jätta ei tohi.

Kui õpilane on haige, tal pole võrguühendusega arvutit, arvutil on tehnilisi probleeme või on tal halb internetiühendus, peab ta sellest teada andma oma õpetajale ja arutama temaga võimalusi, kuidas õppeprotsessi korraldada.